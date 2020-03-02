Народный поэт Беларуси номинировался на Нобелевскую премию по литературе.

2 марта 2014 года в возрасте 79 лет не стало Рыгора Бородулина. Народный поэт Беларуси родился 24 февраля 1935 года в деревне Вересовка (теперь — Городок) Ушачского района Витебской области.

Окончил филологический факультет Белорусского государственного университета (1959). Почетный доктор Белгосуниверситета.

Работал в периодической печати, издательствах «Беларусь», «Мастацкая літаратура».

Поэт, переводчик, печатается с 1953. Издал около 70 книг лирики, сатиры, литературно-критических статей, эссе, переводов, сборников для детей. Первая книга – «Маладзік над стэпам» (1959).

Творчеству Бородулина присущи разнообразие жанров, образно-стилистических средств, яркая метафоричность, тонкий психологизм, богатая языковая палитра. Шедевры устного народного творчества, усвоенные с детства, стали той благодатной почвой, на которой произросла неповторимая творческая индивидуальность.

Перевел на белорусский язык пьесу «Вей, ветерок!» Я.Райниса (1980), сборники произведений «Голубой звон Гренады» Гарсия Лорки (1975), «Мелодия калины» И.Драча (1981), «Ветролист» Г.Мистраль (1984), «Рубаи» Омара Хайяма (1989); «Слово о полку Игореве» (1986), а также отдельные произведения Шекспира, Байрона, Неруды, Гильена, Мицкевича, Броневского, Есенина, Гамзатова и др. Произведения Бородулина изданы на 11 языках мира.

Он перевел на белорусский язык в том числе и книгу Ионна Павла II.

Бородулину приписывается авторство поэм «Сказ пра Лысую гару» и «Лука Мудзішчаў», которые «пошли в народ» анонимно.

Летом 2006 года в издательстве «Радиола-плюс» вышел сборник избранной поэзии «Руны Перуновы». В 2006 году был номинантом Нобелевской премии в области литературы.

Народный поэт Беларуси (1992). Почетный гражданин Ушачского района.

Один из создателей и активных участников Белорусского ПЕН-центра (1989), его президент (с 1990), вице-президент (с 1999), член правления Белорусского фонда Сороса (1995 – 1997), член Сойма Белорусского народного фронта (с 1989).

Награды: премия Ленинского комсомола Беларуси (1976), Государственная премия Беларуси имени Янки Купалы (1976), орден «Знак Почета», орден Латвии «Три звезды» (1997), медали.

В составе государственной делегации БССР принимал участие в работе 39-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (1984).