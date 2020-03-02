Большинство белорусов считают, что главные причины низких пенсий в Беларуси кроются в неэффективном распределении пенсий государством и общем экономическом положении в стране.

Иинфографика ИЦ ИПМТак считает в общей сложности около 70% респондентов, принявших участие в опросе, презентованном в конце прошлой недели экономистом Исследовательского центра ИПМ Глебом Шимановичем. Опрос проводился осенью 2019 года по заказу Исследовательского центра ИПМ и Исследовательского экономического центра BEROC. В нем приняло участие более 1500 человек.

Откуда платят пенсии?

Как рассказал Глеб Шиманович, в ходе опроса выяснилось, что половина респондентов, знает — в Беларуси солидарная пенсионная система. Однако около 20% сообщило, что эта система накопительная. Точнее 11,8% сказали, что пожилые люди получают пенсию из тех накоплений, которые они сделали за время своей жизни, а 9,4% убеждены, что у нас пенсионная система смешанная: часть пенсий формируется из накоплений, а часть – из текущих отчислений. При этом почти 30% не знают и затруднились ответить, какая пенсионная система в Беларуси.

Также оказалось, что большинство белорусов (59%) не в курсе, сколько процентов отчисляют от зарплаты суммарно работник и работодатель в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН).

Правильные знания в данном вопросе продемонстрировали лишь, 13,3% опрошенных.

Почему пенсия маленькая?

Как выяснилось в ходе опроса, почти 91 процент белорусов считает, что пенсия не способна обеспечить им безбедную старость.

Говоря о причинах этого, 51% сказал, что государство неэффективно распределяет деньги, 44% убеждено, что общее экономическое состояние страны не позволяет платить большие пенсии. Потому что люди мало зарабатывают и не могут больше отчислять в пенсионный фонд — сообщили 41,3% респондентов. Наименее популярная причина заключается в том, что люди предпочитают получать зарплату «в конвертах» и уклоняются от уплаты пенсионных взносов. Так сказало около 12% опрошенных.

Какие реформы нужны?

У белорусов также поинтересовались, какие изменения могут сделать пенсионную систему в стране лучше? Наиболее популярным ответом было: «Включение в страховой стаж периодов службы в армии, ухода за детьми, престарелыми и пр.». Так сказали 52% опрошенных.

На втором месте оказалась «привязка» размера пенсии к размеру зарплаты (больше взносов в фонд социальной защиты населения – выше пенсия). Так ответили 34,7% респондентов.

Третьим по популярности был ответ: «Устранение различий между пенсиями обычных людей и «особых» категорий (военные, «силовики», госслужащие) . Данную реформу поддержало бы 30,7% респондентов.

В то же время в вопросе: от чего должен зависеть размер государственной пенсии, по словам Глеба Шимановича, более 62% опрошенных поддержали мнение, что размер пенсии должен зависеть от трудового стажа, а не от размера отчислений в Фонд социальной защиты населения.

Как жить на пенсии?

Ответы на вопрос: «На какие средства вы будете жить (живете) на пенсии?», — также оказались довольно предсказуемыми. 71,4% ответили, что намерены жить на государственную пенсию, 43,3% планируют подрабатывать, 16% рассчитывают пребывать на заслуженном отдыхе благодаря сбережениям, а 12% — на доходы/продукты от приусадебного участка.

При этом, по словам Глеба Шимановича, 70,5% или не задумывалось о накоплениях или не имело такой возможности. Как пояснило 56,5% респондентов, денег не хватает на обычные расходы, поэтому откладывать на пенсию не получается.

В то же время люди не особенно рассчитывают на какие-либо изменения в вопросах социального обеспечения , а потому около 49% опрошенных считает, что на пенсии они будут жить примерно так же, как нынешние пенсионеры.