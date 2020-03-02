Синоптики Белгидромета обещают на этой неделе в Беларуси теплую погоду. Но градусы будут распределяться неравномерно: по северу и западу прохладнее, по югу и востоку теплее. При этом в целом температура к выходным понизится.

Кроме того, наступившая неделя будет скорее мокрой, чем сухой. Осадки так или иначе ожидаются каждый день. Со вторника по четверг прогнозируются дожди, а с пятницы по воскресенье, когда уже похолодает, – в том числе и мокрый снег.

Во вторник 3 марта ночью -1..+5, днем от +5 по северу до +15 по югу. Ночью и утром на большей части территории дожди, днем по северу небольшие кратковременные дожди. Ночью им утром в отдельных районах слабый туман.

В среду 4 марта ночью +3..+8, днем +6..+13, по юго-востоку +14..+16. Преимущественно по северо-западной половине кратковременные дожди. По юго-востоку местами туман.

В четверг 5 марта ночью +3..+8, по западу +1..+2, днем +4..+11, по востоку +12..+15. Временами дожди.

В пятницу 6 марта ночью от 0 по западу до +7 по востоку, днем +2..+9, по юго-востоку до +13. Ночью и утром на большей части территории, днем местами кратковременные дожди, преимущественно по западу с мокрым снегом. Ночью и утром местами слабый туман, в западных районах слабый гололед.

В субботу 7 марта ночью -2..+5, днем +2..+9, по юго-востоку до +13. На большей части территории кратковременные осадки – дождь и мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица.

В воскресенье 8 марта ночью -3..+4, днем +3..+10. Местами кратковременные осадки – мокрый снег, дождь. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица.