Могилевчанка Анна Трубецкая покорила судей 10-го сезона украинского вокального шоу «Голос Країни». Девушка исполнила песню Тины Кароль и стала участницей ее команды, сообщает издание segodnya.ua.

Напряжение среди участников за кулисами нарастало, ведь у Тины Кароль осталось всего одно место, за которое пришла бороться 20-летняя Анна Трубецкая. Мечта юной девушки – повторить карьерный успех своего кумира Тины.

Для слепых прослушиваний она выбрала песню «Полюс притяжения» и обернула кресла всех тренеров. Сама же Кароль была поражена силой голоса Анны.

«Вы спели эту песню лучше, чем я. У вас внутри – целая планета», – прокомментировала выступление Тина.

Каменских сразу же узнала девушку. Оказалось, что Анна с Настей даже переписываются в социальных сетях и знакомы друг с другом благодаря другому вокальному проекту.

Перед тем, как выбрать звездного тренера, девушка попросила Тину Кароль спеть вместе чувственный трек певицы. После ошеломляющего дуэта стало все очевидно – девушка отправилась в команду кумира, тем самым лишив двух участниц шанса выступить в этом году на слепых прослушиваниях.