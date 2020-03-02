Казахстан готов поставлять нефть в Беларусь по цене, включающей экспортную пошлину, заявил агентству «Интерфакс-Запад» в понедельник в Минске вице-министр торговли Кайрат Торебаев.

«Заключение соглашения (по торговле нефтью – ИФ) с Беларусью — это сложный вопрос. Наша страна, когда экспортирует нефть и нефтепродукты использует таможенную пошлину. Размер пошлины составляет порядка $60 за тонну при экспорте нефти и $30 при экспорте нефтепродуктов. Когда мы экспортируем нефть в близлежащие страны, мы используем пошлину», — сказал Торебаев, комментируя ситуацию с подготовкой соглашения с Беларусью по торговле нефтью.

«Беларусь, в случае заключения соглашения, должна будет применять такую пошлину, чтобы не было своего рода перетоков из Казахстана в Евросоюз через Беларусь. Да, мы готовы продавать нефть в Беларусь с экспортной пошлиной», — уточнил вице-министр.

«Мы должны обезопасить свой рынок, чтобы не было реэкспорта», — добавил он.

Вице-министр пояснил: «Вопрос в том, что у нас внутренняя цена на газ субсидируется из экспортной таможенной пошлины на нефть. Мы считаем, что если мы не будем использовать этот механизм (продажи нефти в Беларусь с пошлиной – ИФ) годовые потери составят порядка $200 млн при поставке 3,5 млн тонн нефти».

Между тем, по его словам, «соглашение должно быть заключено, это в интересах обеих сторон». «Мы надеемся, что белорусские коллеги смогут правильно администрировать процесс, то есть гарантировать, что не будет реэкспорта нефти и нефтепродуктов», — сказал Торебаев.

«Казахстану нужна гарантия, что нефтепродукты, которые будут выработаны на белорусских НПЗ из казахстанской нефти будут потребляться исключительно на внутреннем рынке», — отметил вице-министр, комментируя суть администрирования. По его словам, «надо выработать спектр взаимоприемлемых решений, например, делать балансовый анализ (поставок нефти и потребления нефтепродуктов – ИФ) – как и куда это все потребляется».

По его словам, «наши команды продолжают диалог, и мы ждем от белорусских коллег рабочего механизма — все зависит от этого». «Или белорусы будут покупать нефть с пошлиной или без пошлины, но с гарантией отсутствия реэкспорта. Можно и так сказать», — добавил он.

Кроме того, Торебаев констатировал наличие правовой коллизии в рамках ЕАЭС, которая также удерживает Казахстан от практической реализации договоренностей о поставках нефти в Беларусь. «Остается нерешенным вопрос транспортировки нефти. Согласно соглашению о ЕАЭС наши компании не будут иметь права отказать в транспортировке нефти в Беларусь в случае превышения согласованного объема годовых поставок, например, 3,5 млн тонн», — сказал вице-министр.

«Получается, что если мы достигнем объема (поставок нефти в Беларусь – ИФ) 3,5 млн тонн, то поставки должны будут прекращаться автоматически. Но фактически мы прекратить поставки не сможем, так как наша транспортная компания обязана будет транспортировать по запросу импортирующей или экспортирующей стороны», — заявил Торебаев.

Как сообщалось, в октябре 2019 года Беларусь и Казахстан договорились о поставках нефти и должны были приступить к коммерческим переговорам. Пояснялось, что соглашение о поставках должно пройти ряд внутригосударственных процедур перед подписанием.

В начале декабря замминистра энергетики Казахстана Асет Магауов сообщал, что белорусская сторона заявила о готовности импортировать около 3,2-3,5 млн тонн нефти и темных нефтепродуктов в год. Он также сообщал, что двустороннее соглашение с Беларусью о поставках нефти и нефтепродуктов может быть подписано в начале 2020 года.

Позже, 29 января президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству провести переговоры с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в республику.

Перед этим первый замминистра энергетики Казахстана Мурат Журебеков 28 января сообщил, что Казахстан не вел переговоры с Россией о транзите своей нефти в Беларусь через систему трубопроводов, этот вопрос должен решаться между Москвой и Минском самостоятельно.

Ранее президент Лукашенко заявил, что Россия выступает против поставок казахстанской нефти в Беларусь. «Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разобраться», — сказал он.