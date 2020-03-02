Обвиняемый около двух лет находился в СИЗО, в настоящее время он работает в одном из белорусских банков.

Верховный суд объявил перерыв в судебном процессе по уголовному делу бывшего председателя Минского районного суда Александра Хованского, передает издание Sputnik.

В понедельник коллегия по уголовным делам Верховного суда начал рассматривать дело по обвинению бывшего судьи Хованского по ряду стаей Уголовного кодекса. Ему предъявлено обвинение в совершении хищения путем злоупотребления властью и злоупотреблении властью.

Прокурору нужно время

В первый день заседание суда длилось менее двух часов — государственный обвинитель заявил ходатайство о том, чтобы дать ему дополнительное время для ознакомления с материалами дела. По словам прокурора Юрия Шерснева, в уголовном деле есть несколько томов, в которых содержаться материалы проверок на жалобы, которые писал обвиняемый. Кроме этого, материалы дела касаются «достаточно длительного суд, Александр Хованский, судебное периода — с 2016 по 2019 год», сказал государственный обвинитель.

Суд удовлетворил данное ходатайство прокурора, посовещавшись на месте, объявил перерыв. Следующее судебное заседание назначено на 11:00 10 марта.

Обвиняемому нужен стол

Хованский был категорически против того, чтобы журналисты его фотографировали в зале суда, он закрывался от фото- и видеокамер папкой. Кроме этого, после того как суд объявил перерыв, обвиняемый заявил о том, что ему в суде нужен стол, чтобы разложить материалы дела. Обращаясь к секретарю суда, он заметил, что хочет находиться в одинаковых условиях с государственным обвинителем, который в зале судебных заседаний сидит за столом.

Секретарь обещала решить этот вопрос.

Активная позиция

Фигурант уголовного дела, который почти восемь лет возглавлял Минский районный суд, занимает в Верховном суде, где рассматривают его уголовное дело, активную позицию. Он озвучивает свое отношение к ходатайствам и жалобам, которые он подавал еще на стадии предварительного расследования. В суде он присутствует без адвоката, такую свою позицию он объясняет тем, что в качестве защитника он видел только свою жену, с которой в браке уже 30 лет.

Когда сторона обвинения на стадии следствия отклонила ее кандидатуру, Хованский вообще отказался от адвоката, в том числе и в суде. Суду он пояснил, что отсутствие адвоката не связано с отсутствием денег на оплату его услуг.

Жалобы на следствие

Хованский также заявил, что на досудебной стадии со стороны следствия были допущены многочисленные нарушения. Пор его словам, несмотря на попытки следствия найти у него и родственников имущество, у него в собственности есть только квартира в Марьиной Горке. По его словам, следователи «искали деньги за концлагеря», выплаченные узникам, а также «проверяли родственников», которых он не знает.

Санкции статей 210 и 424, по которым судят бывшего судью, предусматривают лишение свободы до 12 и до 10 лет. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде, его весной 2019 года выпустили из СИЗО, где он пробыл почти два года. После того, как Хованского в соответствии с указом главы государства в 2016 году освободили с должности председателя Минского районного суда, он был принят на работу в один из банков, где продолжает трудиться до сих пор.