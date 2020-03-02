Около 90% опрошенных белорусов считает, что существующая пенсия не способна обеспечить им безбедную старость. Однако, несмотря на это, количество тех, кто собирается жить лишь на государственную пенсию, составляет аж 72%.

Исследовательский центр ИПМ презентовал результаты опроса белорусов на предмет их отношения к пенсионной системе. Так, граждан Беларуси спросили, как они относятся к накопительной пенсионной системе, какие реформы они хотели бы видеть в будущем, а также о то, как люди в целом относятся к жизни на пенсии.

Исследование выявило, что у белорусов весьма поверхностные знания о пенсионной системе и о том, как она работает. Например, только 12% населения знает, какая у нас ставка отчислений в ФСЗН, часть населения путает отчисления в ФСЗН с подоходным налогом. Большинство вообще затрудняется ответить на этот вопрос.

«Мы также задавали вопрос, как вы относитесь к пенсии, и большинство (54%) на него ответило, что вообще об этом не думает. Обеспокоены выходом на пенсию 10% населения, 20% ощущают некоторую тревогу, 6% об этом вообще не беспокоятся, 8% ожидают пенсию с радостью», — рассказал автор исследования, экономист Исследовательского центра ИПМ Глеб Шиманович.

На вопрос «способна ли пенсия обеспечить безбедную старость», 90% респондентов ответили отрицательно, они считают, что люди живут на пенсии в бедности. Они полагают, что на пенсии не хватает денег на товары длительного пользования, на покупку одежды, обуви, лекарств, а иногда и на продукты питания.

Причина низких пенсий, на взгляд населения, в экономическом положении страны и неэффективности государства.

Каких реформ ждут

Был задан белорусам вопрос и о реформах. Например, какие реформы они готовы воспринять и какие из них могли бы изменить ситуацию с пенсиями в стране к лучшему.

Оказалось, что в первую очередь белорусов беспокоит проблема, связанная со страховым стажем. По мнению людей, в страховой стаж надо включить периоды отпуска по уходу за детьми и службу в армии.

«Больше половины населения считает, что это бы улучшило пенсионную систему в Беларуси», — отметил Шиманович.

Что, наоборот, ни в коей мере не улучшает пенсионную систему в Беларуси, это повышение пенсионного возраста и выравнивание пенсионного возраста для мужчины и женщины, считают респонденты.

Однако, несмотря на это, 68% опрошенных уверены, что в ближайшие 10 лет нас именно это и ждет.

«Остальные меры, которые связаны с введением обязательных накопительных пенсий, с развитием добровольного пенсионного страхования и т.д., не вызывают такой поддержки и какого-то четкого отношения к ним со стороны граждан Беларуси», — рассказал Шиманович.

Пенсия — это не то, сколько ты заработал

Эксперт напомнил, что проводимый ранее анализ эффективности государственной политики в снижении бедности и неравенства показал, что пенсия вносит огромный вклад в снижение социального неравенства в стране за счет того, что ее максимальный и минимальный уровни у нас сильно не различаются.

Поэтому при опросе респондентам был задан вопрос, как они относятся к фактору, что пенсии по большему счету в республике одинаковые.

«Выяснилось, что белорусы в принципе не считают, что пенсия как-то должна быть связана с тем, сколько ты зарабатывал, а скорее с тем, сколько лет ты работал, – пояснил экономист. – То есть пенсия – это не то, что ты накопил, заработал, это, по мнению людей, определенное социальное пособие, зависящее от стажа, а не от эффективности работы».

Собираются жить на пенсию и работать

Несмотря на то, что все опрошенные говорили о низких пенсиях, большинство респондентов (71,4%) собирается в данный период времени как раз таки жить на государственную пенсию и еще работать (43,2%).

«Поскольку люди видят единственный выход в том, чтобы работать на пенсии, здесь есть вызов для социальной политики. Необходимо создавать условия для людей в пенсионном возрасте, чтобы они продолжали свою трудовую активность», — обратил внимание Глеб Шиманович.

Между тем, лишь 16% респондентов сказали, на пенсии планируют жить на сбережения, также очень незначительная часть опрошенных полагается на доходы от собственности и бизнеса.

«Причина в том, что белорусы не видят возможности для накоплений в силу того, что у них зачастую не хватает денег на текущие расходы. Поэтому основная проблема для людей состоит не в том, как сберегать, а в том, что попросту нечего сберегать», – объяснил экономист.