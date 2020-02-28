В деревне под Брестом на одном из подворий было обнаружено противотанковое ружье времен Великой отечественной войны.

Так, во время проведения разъяснительной беседы с населением об опасности, которая таит в себе незаконное хранение оружия, к сотруднику ИДН обратилась местная жительница с заявлением о том, что в деревне Грушевка на ее подворье закопан раритетный экземпляр ружья.

Прибывшие на место нахождения «тайника» правоохранители обнаружили ручное противотанковое ружье, времен Великой Отечественной войны.