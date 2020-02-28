Закрытие государственной границы Беларуси в связи с коронавирусом может привести к неконтролируемому распространению инфекции.

Об этом министр здравоохранения республики Владимир Караник заявил журналистам в пятницу, передает Sputnik.by.

«Наша задача — обеспечить контроль на внешнем контуре республики, за всеми въезжающими. Согласно тем же рекомендациям ВОЗ, закрытие границы не рекомендуется по ряду причин. Во-первых, это будет стимулировать незаконную бесконтрольную миграцию, когда люди въезжают в страну, минуя все пункты контроля. Потом, если они нелегально въехали, они будут бояться обращаться и в учреждения здравоохранения. Это может привести к неконтролируемому распространению инфекции», — считает Караник.

Вторая причина в том, отметил министр, в том, что довольно трудно поддерживать санэпидрежим в тех транзитных точках, где пассажиров застанет решение какой-либо страны по закрытию границы.

«Там есть скученность населения, (эти места) могут стать новыми рассадниками инфекции. Поэтому все меры сегодня — Беларусь работает в тесном контакте со всеми нашими соседями, европейскими странами и ВОЗ, — направлены именно на усиление мер контроля и повышение эффективности выявления и лечения этих пациентов», — заключил глава Минздрава Беларуси.

Первый случай заболевания коронавирусом COVID-19 в Беларуси был подтвержден Минздравом в пятницу — положительный результат показали анализы студента из Ирана, который прибыл в республику 22 февраля.