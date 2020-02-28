Респираторы пропали с полок строительных гипермаркетов Минска.

Как сообщил агентству «Интерфакс-Запад» очевидец, пожелавший приобрести респиратор в гипермаркете «Материк», данного товара не оказалось на полках предприятия торговли. Также, по его словам, респираторы отсутствуют в продаже в столичном строительном гипермаркете «ОМА».

По его словам, сотрудники магазинов пояснили, что отсутствие респираторов «связано с повышенным спросом людей из-за коронавируса».

Как сообщалось, в пятницу Минздрав Беларуси проинформировал о том, что в республике зарегистрирован первый завозной случай коронавируса, он выявлен у иранского студента БНТУ, который прибыл рейсом из Баку. Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в минской инфекционной больнице. Кроме того, проводятся эпидемиологические мероприятия со студентами, с которыми он учился, они переведены под медицинское наблюдение.

Между тем, белорусский портал tut.by утверждает, что в столичных аптеках говорят об ажиотажном спросе на медицинские маски. «На сайте tabletka.by на 13.00 28 февраля медицинские маски числились в наличии только в одной аптеке, но зато сразу 50 упаковок. Это было в 10 утра, сейчас уже раскупили. Когда будут — неизвестно. Их нет на складах, откуда им появиться?», — говорится в публикации.

В аптеке сети «Искамед» рассказали, что обычно медицинские маски привозят один-два раза в неделю, и их сразу разбирают. В сети «Белфармация» сообщили, что по городу маски остались в единичных аптеках и в количестве двух-трех штук. О возможных сроках поступлений масок там тоже ничего не знают.

Кроме того пользователи соцсетей сообщают, что в Минске появились предложения по продаже медицинских масок по спекулятивной цене. Так, за одну маску на торговых интернет-площадках просят от Br1 до Br3. При том, что официальная цена в столичных аптеках составляет в среднем Br0,25 – 0,35.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на съезде Федерации профсоюзов в пятницу, заявил, что в курсе ситуации с коронавирусом, и считает все принимаемые в стране меры правильными. «Нашим врачам надо спасибо сказать. Ни границы не закрывают, ни гвалтом не кричат, ни шуму, ни пыли. Хотя делаем все то, что делают даже в Китае», — отметил он.

По его мнению, люди в стране также спокойно относятся к предпринимаемым мерам. «Нормально люди к этому относятся», — полагает глава государства.

«Тихо, спокойно, без гвалта, без шума, но делаем то, что делают все», — добавил президент.

В такой ситуации, полагает Лукашенко, важно не допустить паники среди населения, а неверное поведение врачей может ее спровоцировать. «Начнете вопить, шуметь — как минимум, маски в аптеках закончатся или подорожают в сто раз. Мы, конечно, этого не допустим», — сказал президент. «Люди пойдут и лекарства порасхватывают, кто-то от этих лекарств быстрее отравится, чем от вируса. Надо работать спокойно, на опережение, но работать аккуратно, объясняя людям», — заключил глава государства.