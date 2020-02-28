В прошлом году четверо мужчин совместно распивали спиртные напитки. Находясь в лесном массиве в Минском районе, они встретили незнакомых им ранее двух мужчин и женщину. С целью хищения их имущества обвиняемые представились сотрудниками правоохранительных органов и инсценировали их задержание за якобы совершенное преступление, сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног

Они потребовали лечь на землю, связали потерпевшим руки и стали наносить побои по различным частям тела. Таким образом в течение нескольких часов насильственно удерживали их, подавляя волю и вселяя им страх. Впоследствии они похитили денежные средства, телефоны, документы и иные личные вещи потерпевших на общую сумму 1127 рублей.

Когда под утро одного из мужчин отпустили, то он сразу же обратился за помощью. Женщину и второго мужчину соучастники продолжали удерживать против их воли в лесу. После чего с ними на такси поехали в Минск. Мужчины были задержаны сотрудниками милиции в квартире у потерпевшего.

Обвиняемыми по уголовному делу признаны четверо ранее неоднократно судимых жителей столицы в возрасте 42, 38, 34 и 27 лет.

Их действия квалифицированы как самовольное присвоение звания и власти должностного лица, сопряженное с совершением на этом основании общественно опасных действий, незаконное лишение свободы. Обвиняемых мужчин заключили под стражу. Против них возбуждено уголовное дело.