В столице на протяжении 5 лет злоумышленник мошенническими путями завладевал чужими квартирами.

Накануне его задержали сотрудники ГУБОПиК.

Об этом сообщили в пресс-службе белорусского Министерства внутренних дел.

Отмечается, что задержанный «работал» исключительно в Минске.

Он знакомился с минчанами, злоупотребляющими алкоголем и ведущими асоциальный образ жизни, входил в доверие путём приобретения для них алкоголя и передачи денег, — пояснили в МВД.

Мошенник предлагал своим жертвам легкий способ обогащения на «выгодных условиях». Он призывал потерпевшего продать свою квартиру и купить вместо нее хорошее жилище на периферии, при этом заработав солидную сумму.

Однако на деле никакой выгоды от такой сделки жертвы не получали.

Вместо обещанного имущества подозреваемый покупал ветхие дома, непригодные для жилья, — отмечают в министерстве.

Сумма нанесенного ущерба составила более 130 тысяч рублей. На данный момент сотрудники милиции установили троих потерпевших.

Расследование продолжается.