Министерство образования утвердило график проведения централизованного тестирования по учебным предметам в 2020 году. Это предусмотрено постановлением Минобразования от 13 февраля 2020 года №12, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Даты проведения ЦТ:

белорусский язык — 13 июня, суббота;

русский язык — 15 июня, понедельник;

обществоведение — 17 июня, среда;

математика — 19 июня, пятница;

биология — 21 июня, воскресенье;

иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) — 23 июня, вторник;

химия — 25 июня, четверг;

физика — 27 июня, суббота;

история Беларуси — 29 июня, понедельник;

география — 1 июля, среда;

всемирная история (новейшее время) — 4 июля, суббота.

Резервными днями проведения ЦТ установлены:

8 и 10 июля — белорусский и русский языки;

8 и 12 июля — обществоведение, математика, биология, иностранные языки, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история новейшего времени.

В постановлении содержится перечень учреждений образования, определенных пунктами регистрации для прохождения ЦТ, в том числе в резервные дни, а также пунктами проведения ЦТ. В резервные дни ЦТ будет проводиться в Белорусском государственном университете.

Время работы пунктов регистрации — с 9.00 до 19.00, в субботу (2 и 30 мая) — с 9.00 до 18.00. Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно с 30 июня по 5 июля.

Время начала ЦТ, в том числе в резервные дни, — 11.00.

Получить сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения ЦТ с 12 июля, в БГУ (резервные дни) — с 15 июля.