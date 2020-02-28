Огромный шаг в обеспечении национальной безопасности страны. Беларусь теперь обладает собственной зенитной управляемой ракетой. Летные испытания прошли успешно.

Ракету разработали к белорусскому зенитно-ракетному комплексу «Бук». Во время испытательных пусков на границе Брестской и Гомельской областей были созданы беспрецедентные условия безопасности. Район испытаний – а это 350 квадратных километров – мониторили семь постов оцепления. Были получены все необходимые данные: как ракета сходит с установки, как управляется в полете, тяговые характеристики двигателя, работа бортовой аппаратуры и системы самоликвидации. Отработали и проверку захвата головкой самонаведения воздушной цели – ее имитировал беспилотник. У ракеты огромный перечень воздушных целей – от тяжелых самолетов, использующих технологию «стелс», до небольших дронов. Характеристики белорусской разработки действительно уникальные.

Роман Головченко, председатель Государственного военно-промышленного комитета: «Они практически в два раза превышают те характеристики, которые имеются в действующих ракетах к этому комплексу. Здесь дальность серьезно увеличена – до 70 километров. Ракета оснащена активной головкой самонаведения, которая, во-первых, позволяет высвобождать каналы целевые, во-вторых, действовать, как говорится, за горизонтом радиолокации, что делает комплекс более маневренным, дает возможность быть более устойчивым к массированным ракетно-артиллерийским ударам противника, обстреливать большее количество целей. Ракета более маневрена, выдерживает большие перегрузки – это то, что мы должны достичь на конечном этапе, то, что заложено в конструкцию ракеты разработчиком».

С белорусской ракетой в комплекте зенитно-ракетный комплекс «Бук» сможет решать весь спектр задач по защите воздушного пространства нашей страны. Испытания с боевой частью могут состояться уже в декабре этого года.