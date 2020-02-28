Цена апрельского фьючерса на нефть марки «Brent» стала ниже на 3% и опустилась ниже 51 доллара за баррель. Стоимость барреля на лондонской бирже ICE составила 50,97 долларов.

В последний раз Brent был таким дешевым в декабре 2018 года, отмечают эксперты.

Цена барреля WTI упала на 4,3% на торгах, которые прошли 27 феввраля. Тогда его стоимость составила 45,91 доллара. По оценкам специалистов, цены на нефть продолжат падать.

Это связано с высоким уровнем распространения коронавируса по миру с 20 февраля.