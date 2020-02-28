Топ-7 основных иностранных переработчиков белорусского леса

За десять лет, которые прошли с момента прихода литовского деревообрабатывающего холдинга Vakarų medienos grupė (VMG) на белорусский рынок, годовая выручка его местных заводов превысила показатели «домашних» предприятий группы.

Согласно данным из отчета VMG за 2019 год, на которые ссылается литовское издание Verslo žinios, совокупный объем продаж холдинга вырос на 13% и составил 394 млн евро. Из них вклад белорусских заводов составил 216 млн евро.

Первое предприятие – «ВМГ Индустри» — владельцы VMG Арунас Марцинкявичус и Сигитас Паулаускас зарегистрировали в Беларуси в 2009 году. В 2013 году оно при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития запустило в эксплуатацию в Могилеве один из крупнейших деревообрабатывающих комплексов в стране.

В 2011 и 2018 году в составе холдинга появились еще два завода – «СВУДС Экспорт» в Борисове и «ВМГ ВудАрт» в Витебске. Белорусским подразделением VMG управляет специально созданная компания «ВМГ Индустри Групп». Литовцы выпускают на белорусских заводах ДСП, фанеру, корпусную мебель и мебель из массива. Стулья и столы для IKEA будет производить «ВМГ ВудАрт».

Как сообщается, в 2019 году VMG в Беларуси вывела на рынок несколько новых продуктов, удвоила мощности в Могилеве (инвестиции составили 26 млн евро) и производство фурнитуры (еще 17 млн евро). Число рабочих мест выросло более чем на 200.

В планах холдинга в 2020 году довести продажи до полмиллиарда евро. На текущий момент главный инвестиционный проект VMG — запуск комплекса в литовской экономической зоне Акмене по выпуску ДСП и корпусной мебели. В Беларуси, по словам представителей VMG, запланированы инвестиции в выпуск столов и стульев.

VMG – один из уже почти десятка иностранных инвесторов в белорусскую деревообработку, который наращивает вложения и получает отдачу.

«Завтра твоей страны» составил топ-7 зарубежных компаний, которые или уже открыли деревообрабатывающие заводы на территории Беларуси, или собираются это сделать в ближайшее время.

Топ-7 основных иностранных переработчиков белорусского леса

Kronospan (Австрия)

Австрийский холдинг присутствует на рынке Беларуси с 2011 года и является лидером по объему инвестиций в отрасль.

Его дочерние деревообрабатывающие и логистические предприятия образуют два крупных кластера в Сморгони и Могилеве и выпускают ДСП, МДФ, напольные покрытия, а также металлические конструкции и химические материалы для своих нужд.

Белорусский Kronospan является крупнейшим экспортером отрасли. Недавно его успехи «отметил» Александр Лукашенко.

«У нас своя деревообработка, а у нас тут какие-то «Кроношпаны» свою политику осуществляют и диктуют! Забудьте», — заметил президент при посещении «Завода газетной бумаги» в Шклове в январе этого года.

Vakarų medienos grupė (Литва)

Клайпедская компания является еще одним крупнейшим экспортером продуктов из белорусской древесины. Вместе с Kronospan она обошла по объемам продаж за рубеж все белорусские компании (как государственные, так и частные) еще в 2015 году.

SBA Furniture group (Литва)

У Арунаса Марцинкявичуса, который владеет VMG вместе с партнером, на территории Беларуси есть и свой проект.

Его холдинг SBA Furniture group, объединяющий около 30 предприятий по производству мебели, одежды и управлению недвижимостью, в 2013 году построил на территории СЭЗ «Могилев» фабрику «Мебелаин». Финансовую поддержку бизнесмену здесь тоже оказал Европейский банк реконструкции и развития.

«Мебелаин» специализируется на выпуске корпусной мебели для IKEA.

Black Red White (Польша)

Польская компания, которую контролирует Тадеуш Хмель, один из пионеров инвестирования в белорусскую деревообработку.

Black Red White наладила производство мебели для рынка постсоветских стран еще в конце в 1990-х. Ее фабрикой под Брестом управляет компания «БРВ-Брест». Там же расположен логистический центр.

Kaamos Group (Эстония)

Многопрофильный эстонский холдинг занимается недвижимостью, строительством и деревообработкой в Эстонии, Финляндии, Грузии, а также в Беларуси.

Ему с 2004 года принадлежит под Витебском компания «Витебская лесопилка», которая является достаточно крупным производителем пиломатериалов и столярных изделий.

Grupa Meblowa Szynaka (Польша)

Польская компания Яна Шынака проявила интерес к белорусской древесине сравнительно недавно .

В 2018 году ее дочка «Шинака Мебель Бел» стала резидентом СЭЗ «Гродноинвест» и строит мебельный завод в Сморгони.

Grupo Losan (Испания)

В прошлом году о своем интересе к белорусскому лесу заявили представители Испании.

Grupo Losan, имеющая несколько деревообрабатывающих заводов в Европе, Латинской Америке и США, планирует создать в рамках СЭЗ «Витебск» производство шпона и для этого создала компанию «Карелия Венирс».

Что экспортировалось из Беларуси в прошлом году

Самым ходовым продуктом из белорусской древесины в прошлом году, по данным Национального статистического комитета Беларуси, стали продольно-распиленные лесоматериалы – свыше 470 млн долларов (главные покупатели – Литва, Германия, Польша). Далее следуют мебель – около 320 млн долларов (Россия), ДСП – 225 млн долларов (Россия, Польша), ДВП – свыше 200 млн долларов (Россия, Украина, Польша), топливная древесина – около 175 млн долларов (Польша), клееная фанера – около 100 млн долларов (Россия, Польша) и столярные изделия – около 85 млн долларов (Россия).