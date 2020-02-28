Польский оператор магистрального нефтепровода «Дружба» PERN заявил о необходимости возможности прокачки нефти из Польши на территорию Беларуси.

«PERN решила, что восточная часть трубопровода «Дружба» должна иметь возможность перекачивать сырую нефть, то есть перекачивать сырье из Плоцка в Адамово (нефтеперекачивающая станция Адамова Застава – ИФ). В настоящее время транспортировка идет только в обратном направлении. Цель состоит в том, чтобы повысить гибкость логистической сети компании и повысить энергетическую безопасность Польши. Компания уже начала искать подрядчика для этого проекта», — говорится в сообщении компании.

В сообщении отмечается, что возможность эксплуатации в реверс имеется только в северной части трубопровода, который соединяет портовый Гданьск с Плоцком.

«Реверс на восточном участке трубопровода «Дружба» даст нам возможность гибкой и двусторонней перекачки нефти между базами, чтобы обслуживать наших клиентов в полном объеме и без сбоев», — приведены в сообщении слова президента PERN Игоря Василевского.

Как сообщалось, делегация правительства Польши посетила США, где провела консультации о механизме поставок нефти из США в Беларусь через польские порты.

«Мы в Польше заинтересованы в том, чтобы помочь Беларуси с поставками нефти, если это необходимо, если это возможно», — заявил во время визита в Вашингтон полномочный представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский, которого цитирует Польское агентство печати.

Как сообщалось, в начале февраля госсекретарь США Майкл Помпео после переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил о готовности США обеспечить республику энергоресурсами на 100% по конкурентным ценам.

Лукашенко 21 января заявил, что импорт нефти из России планируется снизить до 40% от потребностей республики. Президент также сообщил, что Минск прорабатывает с Польшей варианты поставки, в том числе американской и саудовской нефти через порт в Гданьске и далее трубопроводным транспортом в республику, что потребует запуска в реверс одной из веток нефтепровода «Дружба».

Поставки нефти из России на белорусские НПЗ с начала года осуществляют пока только НК группы «Сафмар». По информации «Белнефтехима» с марта нефть на белорусские НПЗ, в дополнение к компаниям группы «Сафмар», начнут поставлять пять новых российских поставщиков, которые ранее не занимались поставками нефти в Беларусь.

Поставки нефти из РФ сведены к минимуму из-за отсутствия договоренности с ключевыми поставщиками по цене сырья.

Нефтеперекачивающая станция Адамова Застава размещена на линейной части магистрального нефтепровода «Дружба» в непосредственной близости к границе с Беларусью.