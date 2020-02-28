Эксперты оценили условия, в которых сегодня работает белорусский бизнес, и рассказали, что еще нужно сделать, чтобы он смог работать эффективнее.

Почему белорусский бизнес работает неэффективно

— Когда мы говорим об эффективном управлении, мы думаем о результатах, эффективности, но тогда почему 23% субъектов хозяйствования в Беларуси работают убыточно, 46% работают с рентабельностью 1-5% и лишь четверть работают эффективно, – задалась вопросом сопредседатель и директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского Жанна Тарасевич, выступая на деловом форуме в рамках Недели белорусского предпринимательства.

Эксперт признала, что сегодня очень много наболевших вопросов, которые мешают бизнесу эффективно развиваться.

— Есть вопросы к эффективности использования земельных ресурсов, малый и средний бизнес говорит о доступности этой земли и перераспределении ее с точки зрения эффективного использования, – отметила эксперт.

Тяжелым бременем для бизнеса Тарасевич назвала плату за пользование землей.

О такой проблеме как плата за право заключения договоров на аренду земли бизнес уже говорит давно. Тем более, что одна часть субъектов хозяйствования платит немалые суммы, а другая освобождена от уплаты за право аренды, что создает неравные условия.

Вопрос, который много раз поднимался, но так до сих пор и не решен, это повышающие коэффициенты к ставкам налога на землю, добавила она.

Налоги и кадры

— Мы слышим часто, что бизнес говорит о налоговой нагрузке, но это даже не налоговая нагрузка, а фискальная. Да, есть бюджет, и просто снизить ставки налогов невозможно, – продолжила Жанна Тарсасевич. – Систему выплаты социальных отчислений нужно усовершенствовать, к примеру, перераспределить нагрузку между работником и нанимателем.

Наболевшим вопросом, на взгляд эксперта, является также менеджмент предприятий. Как показал опрос, проведенный Бизнес-союзом предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского, только 3% из опрошенных руководителей признали проблему менеджмента на предприятиях. Соответственно, и занимаются этой проблемой только три процента.

Эксперт также рассказала, что к ней часто обращаются с просьбами найти и порекомендовать хорошего экономиста, юриста, аналитика.

— О чем это говорит? Наверное, есть проблемы с системой образования. Пора пересмотреть учебные планы и спросить у нанимателя, какой специалист сегодня требуется. Считаю, что реформы назрели и в образовательной сфере, – отметила директор бизнес-союза.

В целом, нехватка квалифицированных кадров является одной их ключевых проблем на сегодня, подытожила эксперт.

Бизнес разобщен

Сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов в свою очередь обратил внимание на то, что созданные при госорганах общественно-консультативных советы, зачастую работают фиктивно.

Раскритиковал эксперт и стратегию малого и среднего предпринимательства, считая, что в ней мало конкретики.

— Это набор мероприятий, где нет самого главного – реального участия бизнеса. Какие бизнесы и в каких направлениях будут развиваться, ничего этого в документе нет, особенно, что касается малого и среднего предпринимательства. Стратегия требует радикальной доработки, – уверен Виктор Маргелов.

В заключение он отметил, что не будет хвалить сегодня и сам бизнес.

— Мы разобщены, не информированы плюс мы почти не способны к совместным действиям, – заключил он.