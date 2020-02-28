По словам Владимира Караника, лечение госпитализированному иранцу не требуется, потому что у него нет клинических симптомов.

— Нас сразу удивила и расстроила реакция нашего населения на те мероприятия, которые принимаются. Заболевание подразумевают наличие клинических симптомов. Сейчас госпитализированного пациента ничего не беспокоит. Лечение не требуется, потому что у него нет клинических симптомов. Это не первая вирусная инфекция, которая приходит в страну.

Владимир Караник отметил, что многих интересует, сколько пассажиров летело в самолете вместе с иранцем.

— Я могу сказать точное число, сколько их летело. Там были в том числе 19 транзитных пассажиров, которые улетели дальше. Наши коллеги из сопредельных стран тоже проинформированы об этих ситуациях.

Министр уверен, что повода для паники сейчас нет.

— Надо успокоиться, ситуация контролируемая. То, что мы рассказываем об этом открыто — это результат политики Минздрава. Мы говорим об этом не потому, что не можем скрыть, а потому, что хотим, чтобы население знало даже о наличии подозрений.

Обратил внимание Владимир Караник и на ажиотаж с масками — люди массово скупают их в аптеках.

— На сегодня выкупили 70 тысяч масок. У нас уже график поставок есть — 1 млн 160 тысяч масок мы ждем в понедельник, машина в загрузке. Когда говорят, что масок в аптеке нет, надо понимать, что есть государственные аптеки, есть коммерческие. Мы не имеем права обязать коммерческие аптеки закупить этот товар. Мы написали рекомендательные письма все-таки закупить эти маски. Ажиотаж с масками мы считаем эмоциональным.