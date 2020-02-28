В крайнем матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на домашней арене обыграло московское «Динамо» (4:3).

ДИНАМО Мн — ДИНАМО М — 4:3 (1:3, 3:0, 0:0)

МИНСК. «Минск-Арена». Начало — в 19.10.

ДИНАМО Мн: Толопило; Денисов — Эллиотт, Принс — Спунер — Павлович; Граньяни — Дерябин, А.Костицын (к) — Ковыршин — Стефанович; Готовец — Еременко, Аносов — Демков — Мартынов; Морроу — Знахаренко, Дроздов — Китаров — Паре.

ДИНАМО М: Бочаров (Еременко, 26.01); Хиетанен — Чайковски, Индрашис — Шипачев (к) — Яшкин; Волков — Миронов, Тарасов — Полыгалов — Пулккинен; Зайцев — Григорьев, Брюквин — Игумнов — Алексеев; Аланов — Лямин, Муранов — Ефремов — Кулемин.

ШАЙБЫ: 0:1 — Зайцев (Алексеев, Брюквин, 1.29). 0:2 — Миронов (Пулккинен, 5.32 — бол.). 1:2 — А.Костицын (Ковыршин, 15.54). 1:3 — Яшкин (Индрашис, 16.32). 2:3 — А.Костицын (Граньяни, 23.16). 3:3 — А.Костицын (Павлович, Эллиотт, 27.25 — бол.). 4:3 — Павлович (Эллиотт, Спунер, 36.08).