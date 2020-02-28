Страны Евразийского экономического союза обсуждают возможность перехода на российский рубль как единственного средства взаиморасчетов. Об этом председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович рассказал в интервью на телеканале «Беларусь 1», передает «Еврорадио».

«Вопрос активно обсуждается, но зачастую конъюнктурно», — подчеркнул он. Мясникович заявил, что планирует встретиться с руководителями центробанков всех стран ЕАЭС, чтобы обсудить, в том числе, единую валюту. Но будет ли это именно российский рубль, пока не известно.

По словам председателя Коллегии ЕЭК, все страны ЕАЭС имеют отрицательное торговое сальдо с Россией. Им не хватает рублевой выручки, чтобы рассчитаться за российский импорт. «Мы должны продать что-то в третьи страны, за валюту конвертировать российские рубли и только потом работать в рублевой зоне», — пояснил он.

Мясникович подчеркнул: «Никто не говорит, что завтра кто-то будет переходить на российский рубль. Нам нужно думать о дедолларизации, но при этом из одной проблемы не создать другую».