Супруга принца Гарри Меган Маркл считает несправедливым запрет на использование словосочетания Sussex Royal в семейных проектах.

Об этом пишет mir24.tv со ссылкой на Daily Mail.

Супруги зарегистрировали торговую марку Sussex Royal, чтобы выпускать под ней различную полиграфическую продукцию. В планах было также проводить под этим брендом благотворительные акции. Однако Меган и Гарри лишились такой возможности: им запрещено использовать для продвижения своего бизнеса слово royal, поскольку они больше не выполняют королевские обязанности. Источник, названный одним из друзей четы, сообщил, что Меган считает себя и Гарри оскорбленными.

Ранее принц Гарри публично попросил обращаться к нему просто по имени. Напомним, в январе принц Гарри и Меган Маркл заявили об отказе от звания членов королевской семьи. Супруги сообщили, что хотят жить в Канаде и быть полностью финансово независимыми. С 31 марта они официально перестанут представлять британскую корону, а 1 апреля закроется их офис в Букингемском дворце.