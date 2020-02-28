Меган Маркл впала в ярость после того, как королева Великобритании Елизавета II запретила ей и её супругу принцу Гарри использовать слово «королевский» в своих бизнес-проектах, пишет New Idea со ссылкой на инсайдера.

По информации источника, герцогиня Сассексская «просто взорвалась» и «кричала на Гарри», узнав о таких новостях.

«Меган взорвалась в приступе ярости, крича на Гарри: «Она не может сделать это с нами! Сделай что-нибудь! Мы тоже члены королевской семьи!», – приводит издание слова инсайдера.

Как отметил источник из окружения пары, больше всего герцогиню разозлило то, что королева разрушила её план зарабатывать на своём статусе, который она получила после свадьбы с принцем.

«Меган рассчитывала заработать один миллиард долларов от бренда Sussex Royal, но Её Величество фактически убила этот план», – раскрыл подробности источник.

Инсайдер также утверждает, что Меган Маркл настолько эгоцентрична и занята только собой, что никогда не ожидала, что королева разрушит её планы.

Маркл намеревалась заработать миллионы на своём имени после ухода из королевской семьи, но Елизавета II запретила ей использовать королевский статус для заработка. По данным источника, герцогиня Сассекская страдает от сильного стресса в связи с этим и не слишком хорошо справляется с ним, но вполне может отомстить королевской семье, решив всё-таки заработать денег на громком имени.

Напомним, ранее Маркл и принц Гарри сделали заявление, которое оскорбило всю семью. По словам герцогов, у Елизаветы II нет юридического права, чтобы запрещать им использовать слово «королевский» в их брендинге, но они «сделали ей одолжение» и отозвали регистрацию бренда Sussex Royal.

Также, как отмечает издание Daily Mail, Маркл не сдержалась и резко высказалась в адрес бабушки своего мужа, заявив, что это королева их оскорбила, а не они её. По словам герцогини, дворец относился к ним несправедливо, не так хорошо, как к остальным членам королевской семьи, а все «придирки» она объяснила завистью со стороны родственников.

«Она сказала, что вместе с Гарри будет оставаться выше зависти и мелочности», – отметил источник издания.

На днях принц Гарри шокировал британцев своим поведением, когда прилетел в Шотландию и публично отрёкся от монархии, попросив называть его просто Гарри.