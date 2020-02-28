28 февраля Александр Лукашенко обеспокоен ростом цен на некоторые продукты питания и назвал данный факт «идиотизмом».
Его беспокоит рост цен на продовольственные товары на 1,1% в январе.
По словам президента, в течении года всегда дорожает молочная продукция и этот факт «идиотизм полный».
«Молоко девать некуда, а у нас цены постоянно растут» — заявил Лукашенко.
Глава государства в очередной раз упомянул ФПБ о ее миссии, касающейся контроля ценников на потребительские товары.
Он призвал защитить людей и решить проблему совместно с Комитетом госконтроля. Лукашенко считает, что в торговле сейчас и так неплохие заработки.
Ранее МАРТ уже предупредил торговые объекты о возможном возврате к жесткому госрегулированию, если ситуация с соблюдением законодательства не исправится.