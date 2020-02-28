28 февраля Александр Лукашенко обеспокоен ростом цен на некоторые продукты питания и назвал данный факт «идиотизмом».

Его беспокоит рост цен на продовольственные товары на 1,1% в январе.

По словам президента, в течении года всегда дорожает молочная продукция и этот факт «идиотизм полный».

«Молоко девать некуда, а у нас цены постоянно растут» — заявил Лукашенко.

Глава государства в очередной раз упомянул ФПБ о ее миссии, касающейся контроля ценников на потребительские товары.

Он призвал защитить людей и решить проблему совместно с Комитетом госконтроля. Лукашенко считает, что в торговле сейчас и так неплохие заработки.

Ранее МАРТ уже предупредил торговые объекты о возможном возврате к жесткому госрегулированию, если ситуация с соблюдением законодательства не исправится.