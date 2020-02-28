Студент из Ирана, у которого выявили заражение коронавирусом, учится в БНТУ, сообщил журналистам глава Минздрава Беларуси Владимир Караник.

Министр отметил, что в связи с этим вуз переводят на индивидуальное оубчение.

«Вуз, в котором выявили случай носительства коронавируса, переводится на индивидуальную программу обучения. Это БНТУ», – сказал Караник, его цитирует БЕЛТА.

О том, что в Беларуси выявили первый случай заражения новым коронавирусом, стало известно в пятницу. Заразившийся – студент из Ирана. Он прибыл в Беларуси рейсом из Баку 22 февраля. В настоящее время молодой человек изолирован в закрытом боксе инфекционной больницы в Минске.