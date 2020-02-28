Кронавирус добрался до Литвы – в ночь на пятницу в правительстве состоялось внеочередная пресс-конференция Комиссии по чрезвычайным ситуациям, на которой сообщили о первом диагностированном в стране случае коронавируса.

Сейчас женщина изолирована в Шяуляйской больнице, где есть вся необходимая инфраструктура для лечения подобных заболеваний.

Сообщается, что симптомы у женщины легкие, температуры у нее сейчас нет, ей предоставляют необходимое лечение.

Женщина находится под наблюдением с самого первого дня возвращения в Литву, как и другие путешественники, вернувшиеся из зон, где были установлены случаи заболевания.