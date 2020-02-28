Какой видят пенсионную систему белорусы и как её хочет изменить Лукашенко

28 февраля Александр Лукашенко заявил о том, что белорусская пенсионная система изжила себя и требует реформ.

Как сообщает сайт «Еврорадио”, в тот же день исследовательский центр ИПМ представил результаты опроса белорусов о том, какой они видят жизнь на пенсии.

Какие изменения предлагает руководитель Беларуси и чего хотят люди?

Уникальная белорусская пенсионная система

Александр Лукашенко считает, что реформированием пенсионной системы стоит заняться после президентских выборов. Правда, выглядит это как традиционное предвыборное кокетство:

“Пенсионная система в том виде, в котором мы её сегодня видим, наблюдаем и используем, себя изжила. Нам после президентских выборов (я буду, или кто-то из вас, или кто-то другой) всё равно придётся этим заниматься. Если мы продолжим работать в таком же составе, в этом же году (в конце года) начнём эту работу”.

Главная претензия, озвученная Лукашенко, — “уравниловка”. По его мнению, чем упорнее трудится гражданин и чем больше зарабатывает — тем лучше должна быть его жизнь на пенсии. В Беларуси сейчас, к сожалению, не так: идеальная пенсионная система ещё только должна быть создана:

“Я с Владимиром Путиным очень много на эту тему разговаривал. Но мы ещё посоветуемся с теми, кто внедрял накопительные и прочие виды пенсий, которые не прошли, не состоялись: заигрались в рынок и так далее. С учётом их опыта и тех систем, которые есть в мире, мы создадим в Беларуси лучшую систему пенсионного обеспечения. С учётом наших возможностей. Лучшую — это не значит, что всех завалим большими пенсиями, но это будет справедливая и хорошая система».

О том, что мешало создать “справедливую и хорошую” пенсионную систему за 26 лет президентства, Лукашенко не рассказал. Как и о том, почему же в развивающихся странах так редки примеры эффективных пенсионных систем. Но в Беларуси же уже работала “уникальная экономическая модель”, которая “доказала свою эффективность”. Ждём “уникальную пенсионную систему”?

90,9% белорусов считают, что пенсия не обеспечит безбедную старость

Какой свою пенсию видят люди? Осенью прошлого года ИПМ и BEROC опросили около 1500 белорусов старше 18 лет. Респонденты рассказали о том, как относятся к существующей пенсионной системе и возможным реформам.

Оказалось, что белорусы, в принципе, стараются о пенсии не думать (54,4%). Только 8,2% опрошенных ждут её с радостью. При этом треть населения не знает, как устроена пенсионная система в Беларуси, а 60% –– не в курсе, сколько процентов отчисляется в ФСЗН (точное число назвали только 13,3%).

Практически все сходятся на том, что размер пенсии в Беларуси низкий: 90,9% опрошенных считает, что пенсионные выплаты не смогут обеспечить безбедную старость. По их мнению, пенсионерам не хватает денег на покупку товаров длительного пользования, одежды и обуви, оплату лечения и медикаментов. Почему так? Опрошенные (51%) винят в сложившейся ситуации государство, которое неэффективно распределяет средства. Среди других причин: общее экономическое состояние страны (44%) и маленькие зарплаты (41,3%), из-за которых белорусы не могут отчислять большие выплаты в пенсионный фонд.

При этом 71,4% опрошенных собираются жить на пенсию

Какие изменения могут сделать пенсионную систему в Беларуси лучше? Участники исследования (52%) считают, что пенсионную систему может улучшить включение в страховой стаж периодов службы в армии, ухода за детьми или престарелыми. 34,7% выступают за более прямую “привязку” размера пенсии к размеру зарплаты. При этом у людей предсказуемо не пользуется поддержкой идея повышения пенсионного возраста или выравнивания пенсионного возраста для мужчин и женщин.

Почти все опрошенные считают, что “чернобыльцы” и работавшие во вредных условиях белорусы справедливо получают повышенную пенсию. А вот у госслужащих таких привилегий, по мнению большинства, быть не должно. Размер пенсии, считают 62,1% респондентов, должен зависеть от трудового стажа. На второе место опрошенные ставят условия труда — 32,9%. Привязать уровень к объёму перечислений взносов в ФСЗН готовы только 23,5%.

71,4% опрошенных собираются жить в старости на государственную пенсию. Несмотря на то, что считают её низкой! 43,2% готовы работать или подрабатывать. О том, чтобы накопить деньги к старости, 70% опрошенных даже не задумывались. Потому что денег не хватает даже на обычные расходы, откладывать их просто не получается.

Практически все опрошенные считают, что сегодняшние пенсионеры проводят много времени на даче, воспитывают внуков, практически не путешествуют. 46,8% представляют свою старость такой же. Только 23,4% сказали, что будут вести более активный образ жизни. 17,2% думают, что не доживут до пенсии.