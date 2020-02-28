Белорус Евгений Королек, по ходу решающей гонки продемонстрировавший все свои положительные качества, выиграл золото чемпионата мира по велоспорту на треке в дисциплине скрэтч. Подробности сообщает БЕЛТА.

Белорус показал итоговое время 16 мин. 59 сек. Серебро выиграл итальянец Симоне Консонни. Бронза досталась испанцу Себастьяну Мора Ведри.

Скрэтч — индивидуальный вид велотрековой гонки с массового старта на дистанцию не более 15 км у мужчин и 10 км у женщин. Победителем объявляется пришедший к финишу первым. Отставшие на круг снимаются с соревнования. Если лидер по ходу гонки обогнал на круг всех остальных соперников, то гонка считается завершенной, лидер — победителем, а последние двое обогнанных — призерами. Медали в скрэтче на чемпионатах мира разыгрываются с 2002 года.

На ЧМ по велоспорту на треке, который проходит в Берлине с 26 февраля по 1 марта, разыгрываются 19 комплектов наград — 10 в состязаниях мужчин и 9 среди женщин. На них претендуют более 600 участников из 45 стран.