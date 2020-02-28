Арина Соболенко стала первой финалисткой турнира категории «Премьер» в катарской Дохе с призовым фондом $2,9 млн.

Как сообщает БЕЛТА, сегодня в полуфинальном поединке белоруска, занимающая 13-е место в мировом рейтинге, обыграла в двух сетах россиянку Светлану Кузнецову, у которой 46-я позиция — 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

В стартовом матче состязаний в Дохе Арина Соболенко победила эстонку Анетт Контавейт (22-й номер рейтинга WTA) — 7:5, 2:6, 7:5, затем переиграла греческую теннисистку Марию Саккари (20) — 6:3, 6:0, а в четвертьфинале взяла верх над китаянкой Чжэн Сайсай (37) — 3:6, 7:6 (7:2), 6:3.

Соперница белоруски по финальному поединку определится после второго полуфинала, в котором первая ракетка планеты австралийка Эшли Барти встретится с чешкой Петрой Квитовой (11).