28 февраля на VIII съезде Федерации профсоюзов Беларуси Александр Лукашенко заявил, что действующая в стране пенсионная система себя изжила.

Его слова о новой пенсионной реформе передает телеграм-канал «Пул Первого»: Пенсионная система в том виде, в котором мы ее сегодня видим — себя изжила. Нам после президентских выборов (я буду, или кто-то из вас), все равно придется этим заниматься. Если мы продолжим работать в таком же составе — мы в этом же году, к концу года начнем эту работу. Надо сделать так, чтобы человек работая понимал, что уйду на пенсию — буду больше работать, лучше зарабатывать — на пенсии будет лучше. Уравниловки быть не должно!