Строительство торгового комплекса в столице развернется на площадке бывшего Червенского рынка на улице Маяковского.

Возведением нового объекта планирует заниматься инвестиционная компания «Сильвер Капитал».

Петр Шостак, глава администрации Ленинского района, рассказал, что новый торговый комплекс будет иметь площадь в 30 тысяч квадратных метров. В нем планируют реализовывать продовольственные товары и продукцию легкой промышленности. Проектом предусмотрена парковка.

Пока план находится на утверждении в Мингорисполкоме. Подрядная организация определится после проведения торгов. В марте 2020 года планируют приступить к строительным работам.

Согласно предварительной информации, торговый комплекс планируют построить за два года.