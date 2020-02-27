Зима 2019−2020 годов была аномально теплой в Беларуси. Средняя температура воздуха зимой было +1,5 градуса, что выше климатической нормы на 5,5 градуса. Об этом сообщила Светлана Кузьмич, замначальника центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По ее словам, за 140 лет инструментальных наблюдений впервые наблюдалась зима с положительной среднесезонной температурой воздуха, передает TUT.by.

В связи с аномально теплой погодой в январе и феврале отмечались грозы. Последний раз это очень редкое для зимы явление наблюдалось в Могилеве в 1983 году.

Из-за потепления в 2019 году в Беларуси отмечалось 11 случаев опасных метеорологических явлений, например, сильный ветер в Пинске — 29 м/с и жара в Брагине — 36,4 градуса.

По прогнозам Северо-Евразийского климатического центра, в марте и апреле в Беларуси температура воздуха ожидается на 0,5−1 градус выше климатической нормы.

Между тем директор Института природопользования НАН Беларуси Сергей Лысенко заявил, что климат Беларуси постепенно становится подобным климату лесостепей, передает Интерфакс.

По его словам, пока этим процессам больше подвержены южные регионы, где наиболее быстро идет потепление. «Но будет продвижение этих условий лесостепей и на север», — уверен он.

Сергей Лысенко добавил, что среднегодовая температура в Беларуси растет на 0,5 градуса за 10 лет, наиболее быстро происходит рост летней температуры – на 0,65-0,7 градуса за 10 лет.