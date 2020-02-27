Следствие по делу Захаренко продлено. “Минску нужна помощь и поддержка ЕС и США”

Предварительное расследование по уголовному делу о насильственном исчезновении бывшего министра внутренних дел Юрия Захаренко продлено до 18 марта 2020 года.

Об этом представителя семьи Захаренко – Олега Волчека уведомил начальник отдела Следственного комитета Юрий Варавко.

— Если продлевают сроки расследования, то это говорит о том, что ведутся определенные следственно-оперативные мероприятия. Я уверен, что не реагировать на заявления бывшего бойца СОБР Юрия Гаравского просто невозможно, так как есть свидетельские показания подозреваемого в нескольких убийствах граждан, с раскладом всех обстоятельств подготовки и осуществления данных преступлений против лидеров оппозиции, с указанием на конкретных лиц, которые сейчас находятся в Беларуси, – говорит руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению», доверенное лицо семьи Юрия Захаренко.

— Ещё раз подчеркиваю, что следователям укрыть данные обстоятельства уголовных дел будет невозможно, поскольку эти дела находятся на контроле не только белоруской общественности, но и таких влиятельных организаций, как ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЕС. Тем более, сейчас Минску нужна помощь и поддержка ЕС и США, – отметил правозащитник.