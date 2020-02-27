Беларуси на 2020 год выделены квоты добычи водных биологических ресурсов в исключительной экономической зоне России. Такая информация размещена на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики, сообщает агентство «Минск-Новости».

Выделенные квоты на добычу в Баренцевом море трески — 4 171 т, пикши — 1 664 т, северной креветки — 500 т; в Балтийском море — 100 т трески, столько же балтийской сельди (салаки) и 800 т шпрота (кильки).

Белорусская сторона также попросила российскую увеличить и закрепить на долгосрочной основе ежегодный объем квот добычи водных биологических ресурсов в Баренцевом море в 9 тыс. т. Эта просьба будет рассмотрена.