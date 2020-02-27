Премьера снятого в Беларуси фильма "Уроки фарси" состоялась на Берлинском кинофестивале

Премьера фильма «Уроки фарси» состоялась на Берлинском международном кинофестивале, сообщили БЕЛТА на Национальной киностудии «Беларусьфильм».

«Уроки фарси» — это международный проект трех стран: России (Hype Film и LM Media), Германии (One Two Films) и Беларуси («Беларусьфильм»). В центре сюжета история бельгийца еврейского происхождения Жиля Кремье, который, оказавшись в концлагере, выдает себя за перса, чтобы остаться в живых. Ценой спасения оказываются уроки персидского, которые Жиль вынужден давать местному повару Клаусу Коха, мечтающему о своем ресторане в Иране. Однако вместо персидского Жиль учит Клауса несуществующему языку, выдуманному ради выживания.

Смешивая трагическую историю с комедийными сценами, режиссеру удалось снять невероятно трогательный фильм на тему Холокоста, но поставить в центр сюжета не страшные зверства нацистов в концлагере, а человечность, доверие и взаимоотношения между людьми. Режиссером фильма выступил Вадим Перельман, сценаристом — Илья Цофин. В основу картины лег рассказ немецкого кинематографиста Вольфганга Кольхаазе «Изобретение языка».

Основные съемки фильма прошли на территории Беларуси и на натурной площадке киностудии «Беларусьфильм». Две главные роли исполнили известные актеры Ларс Айдингер и Науэль Перес Бискаярт. Актерами массовых сцен и эпизодов стали белорусы.

Премьера фильма состоялась на центральной площадке киносмотра Berlinale Palast, публика встретила картину десятиминутными овациями. Планируется, что после фестивальной истории картина выйдет в прокат.