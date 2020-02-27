Последний звонок в школах в этом году прозвенит 30 мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства образования.

Нынешний учебный год завершается 30 мая, в этот день в школах пройдут торжественные мероприятия «Последний звонок».

Выпускные экзамены для учеников 9-х и 11-х классов пройдут с 1 по 9 июня (по языкам национальных меньшинств в 9-м классе — 21 мая, в 11-м классе — 22 мая).

Выпускные вечера рекомендуется провести 10-11 июня.

В Министерстве образования также сообщили, что в 2020/2021 учебном году первая четверть будет с 1 сентября по 31 октября 2020 года, вторая — с 9 ноября по 24 декабря 2020-го, третья — с 11 января по 27 марта 2021 года, четвертая — с 5 апреля по 31 мая.

Осенние каникулы составят 8 дней (с 1 по 8 ноября), зимние — 17 дней (с 25 декабря 2020 по 10 января 2021 года). Весенние каникулы продлятся 8 дней (с 28 марта по 4 апреля). На летние каникулы школьники уйдут с 1 июня по 31 августа, у выпускников девятых классов они начнутся 11 июня.