Министерство здравоохранения обновило список медицинских противопоказаний для занятий спортом. Изменения прописаны в постановлении № 49. Документ 27 февраля опубликован на Национальном правовом Интернет-портале.

Список заболеваний, при которых противопоказаны физические нагрузки, довольно объемный и поделен на классы. Это болезни нервной системы, органов дыхания, пищеварения, глаз, ушей, кожи и многие другие. В частности, булимия, анорексия, астма, язва, артроз, дерматит, экзема и т. д.

Отдельно в документе прописаны медицинские противопоказания для таких видов спорта, как шашки и шахматы, бильярд, гольф, рыболовный и судомодельный спорт и некоторые другие. Это ВИЧ, заболевания крови, щитовидной железы, сахарный диабет, расстройства личности, аутизм, мигрень, потеря слуха и т. д.

Практически все противопоказания касаются спортсменов национальных и сборных команд Беларуси по видам спорта и учащихся средних школ — училищ олимпийского резерва, решение принимается с учетом диагностики и результатов медицинского наблюдения.