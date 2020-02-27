Довольно необычная криминальная история случилась в минувшем месяце в одном из поселков Островецкого района, жертвой которой стала 42-летняя местная жительница.

Женщина обратилась в милицию с заявлением на своего супруга, который, по словам потерпевшей, незаконно зашел в аккаунт жены в одной из соцсетей и прочитал ее переписку с другими пользователями, пишет sb.by.

Как оказалось, супруги разошлись, но еще не успели оформить развод официально. Дома у 38-летнего мужчины остался планшет, в котором он случайно наткнулся на страничку жены в соцсетях.

«Обвиняемый незаконно получил пароль от аккаунта жены и зашел от ее имени в соцсеть, где изучил всю переписку заявительницы. После этого он изменил ее учетные данные, а также поделился компрометирующими сообщениями с общей знакомой. По словам мужчины, пойти на преступление он решился из любопытства: хотел узнать, не изменяла ли ему супруга», — рассказал подробности дела официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко.

Следственный комитет изучил материалы проверки по данному факту и возбудил в отношении 38-летнего мужчины уголовное дело за несанкционированный доступ к компьютерной информации. Ранее фигурант судим не был, но привлекался к административной ответственности за различные правонарушения.