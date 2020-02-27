В милицию поступило заявление от 40-летней жительницы столицы, которая сообщила, что у нее из квартиры пропала сумка с личными вещами и 850 евро, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Милиция по «горячим следам» задержала мужчину который похитил чужое имущество из незапертой квартиры. Им оказался ранее неоднократно судимый 40-летний мужчина.

Минчанин рассказал, что перед тем как похитить чужое имущество, он с товарищем заходил в гости к своему знакомому. В то время, пока его товарищ был занят беседой со знакомым, подозреваемый стал дергать дверные ручки соседей. В одной из квартир дверь была не заперта, чем и воспользовался мужчина. Минчанин, заметив в коридоре женскую сумку, схватил ее и скрылся.

Материалы проверки переданы следователям. Действиям мужчины дадут правовую оценку.