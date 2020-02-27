Беларусь готова к реальной интеграции, но без понуждения. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем, передает БЕЛТА.

«Мы остаемся, как всегда, привержены реальной интеграции без понуждения к интеграции (новый термин появился в союзе — «понуждение к интеграции»). И странно, что началось это с понуждения к интеграции Беларуси. Понимаете, о чем идет речь», — заявил президент.

Он напомнил, что еще вместе с первым президентом России Борисом Ельциным белорусская сторона всегда инициировала реальную интеграцию: «наших государств — России и Беларуси, экономик, жизни людей и так далее. Сохраняя суверенитет и независимость».

«Мы тогда вообще не говорили о том, что кто-то должен потерять суверенитет и независимость. При всех сложностях в те времена мы находили развязки по сложным вопросам. Когда разбогатели, особенно Россия, начались непонятные толкотня и возня. И, как я уже сказал, понуждение к интеграции», — обратил внимание Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что Беларусь однозначно выступает за реальную интеграцию на классических принципах, которые знает весь мир.