Конкурс песни «Евровидение-2020» может быть перенесён или даже отменён. Такой вариант рассматривают в Нидерландах, которые должны выступить в качестве организаторов мероприятия в этом году.

О возможности переноса или отмены конкурса из-за вспышки коронавируса COVID-19 сообщают нидерландские СМИ со ссылкой на вирусолога Аба Остерхау.

Однако организаторы рассчитывают, что к маю ситуация с коронавирусом будет взята под контроль.

Если улучшений не будет, то рассматривается вариант с отменой конкурса или его переносом.

Также обсуждается возможность ограничить количество зрителей или вовсе провести «Евровидение-2020» в пустых залах. Данные варианты допускаются правилами конкурса.