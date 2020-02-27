Заведующий нейрохирургическим отделением 5-й городской клинической больницы, главный внештатный нейрохирург комитета по здравоохранению Мингорисполкома Александр Барановский рассказал корреспонденту агентства «Минск-Новости» о временных трудностях, связанных с реконструкцией лечебного корпуса, о причинах возникновения болезней и каким должен быть доктор.
Кроме того, медик поговорил с журналистом о возможных причинах болезней человека. Этот диалог достоин отдельной цитаты, отмечает Сitydog.
– Однажды вы сказали: «Энергия мозга уникальна». Можно ли надумать опухоль?
– Пока ничего неизвестно о прямой зависимости возникновения онкологического процесса от того, что человек накрутил себя.
– Говорят, онкология дается человеку за что-то…
– Любая болезнь дается за что-то… Как наказание за конкретный грех.
– Младенцы чем нагрешили?
– Виноваты родители, бабушки, дедушки… Малыши расплачиваются за их грехи.
Как же их искупить? Ходите в церковь, молитесь. Я перед каждой операцией молюсь за своего пациента. Вера придает мне силы.
Считаю, что идти этим путем надо всем нам, иначе медицина превратится в обыденное: будем резать или нет? Ведь пациент для врачей – это прежде всего человек, а не руки, ноги и спины.