Заведующий нейрохирургическим отделением 5-й городской клинической больницы, главный внештатный нейрохирург комитета по здравоохранению Мингорисполкома Александр Барановский рассказал корреспонденту агентства «Минск-Новости» о временных трудностях, связанных с реконструкцией лечебного корпуса, о причинах возникновения болезней и каким должен быть доктор.

Кроме того, медик поговорил с журналистом о возможных причинах болезней человека. Этот диалог достоин отдельной цитаты, отмечает Сitydog.

– Однажды вы сказали: «Энергия мозга уникальна». Можно ли надумать опухоль?

– Пока ничего неизвестно о прямой зависимости возникновения онкологического процесса от того, что человек накрутил себя.

– Говорят, онкология дается человеку за что-то…

– Любая болезнь дается за что-то… Как наказание за конкретный грех.

– Младенцы чем нагрешили?

– Виноваты родители, бабушки, дедушки… Малыши расплачиваются за их грехи.

Как же их искупить? Ходите в церковь, молитесь. Я перед каждой операцией молюсь за своего пациента. Вера придает мне силы.

Считаю, что идти этим путем надо всем нам, иначе медицина превратится в обыденное: будем резать или нет? Ведь пациент для врачей – это прежде всего человек, а не руки, ноги и спины.