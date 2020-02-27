Комитет «Минскгоримущество» с третьей попытки продал на аукционе здание Дома печати в центре Минска за 6,22 млн рублей (почти 2,6 млн по текущему курсу).

«Начальная цена предмета аукциона с понижением на 50% составила 3,527 млн рублей. В ходе торгов цена повысилась в 1,8 раза и составила 6,22 млн рублей», — говорится в сообщении.

В ГКИ подчеркивают, что проданное здание является памятником архитектуры эпохи конструктивизма и имеет статус историко-культурной ценности. Общая площадь 4-этажного здания 3558,6 кв. м, площадь земельного участка – 0,1711 га. Функциональное назначение недвижимости определено как административно-деловое. Здание длительное время не использовалось.

В аукционе принимало участие 5 участников, среди которых юридические лица и один индивидуальный предприниматель.

Одновременно с административным зданием было продано и право заключения договора аренды земельного участка для его обслуживания.

По данным портала tut.by, здание «Дома печати» купила белорусская компания «ПриветКапитал», которая специализируется на сдаче внаем собственного и арендуемого имущества. Компания существует с 2015 года, была учреждена литовской структурой, потом принадлежала гражданам Беларуси. Теперь она принадлежит бизнесмену Дмитрию Перову.