Ученые изучили все доступные для исследования характеристики экзопланеты K2-18b, в том числе и ее атмосферу, и сделали заключение, что она может быть пригодна для жизни. Соответствующая статья опубликована на портале Astrophysical Journal Letters.

В 2015 году на расстоянии около 124 световых лет от Земли ученые обнаружили планету K2-18b с радиусом в 2,6 раза больше, и с массой в 8,6 раз больше, чем у Земли. В 2019 году данные космических телескопов показали, что атмосфера планеты содержит значительное количество водяного пара. Это стало первым открытием экзопланеты с содержанием воды в атмосфере, на которой могла бы существовать жизнь, похожая на земную.

Исследователи пришли к выводу, что на планете может находиться жидкая вода, а температура воздуха и атмосфера с кислородом благоприятны для обитания человеческой жизни.

Полученные результаты открывают для астрономов новые возможности поиска потенциально обитаемых миров среди большой группы экзопланет, значительно больших по размеру, чем Земля, но меньших, чем Нептун.