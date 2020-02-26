В рамках благотворительного аукциона, проводившегося на площадке объявлений Куфар, лот Олимпийской чемпионки Надежды Скардино за две недели подорожал почти в шесть раз.

Как пишут белорусские СМИ, стоимость олимпийского тигра и шапки национальной сборной, переданных спортсменкой, с Br200 возросла до Br1185.

Надежда Скардино приняла участие в акции, которая проводилась в поддержку маленькой Миланы Пшенко. Девочка страдает от тяжелого заболевания — спинально-мышечной атрофией.

Лот олимпийской чемпионки, ставший одним из самых дорогих, приобрела семья Леваньковых из Минска. Минувшей осенью биатлонистка стала мамой.

Как написала Надежда Скардино в соцсети, полное имя ее сына — Егер Даниил Мартинович.