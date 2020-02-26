Поскользнувшаяся на нефти дружба Минска и Москвы стала поводом для более активного взаимодействия Беларуси с российскими регионами, которая буквально по крохам пытается собрать упущенную в интеграции выгоду.

В Минске состоялся деловой форум «Дни Удмуртии в Республике Беларусь», на который приехала внушительная делегация деловых кругов российского региона. Как заявил первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики Александр Свинин, за последние три года это уже пятый деловой визит в Беларусь, и самый внушительный.

«Мы в прошлом году приняли экспортную стратегию и определили 10 стран, наиболее перспективных для взаимодействия на ближайшие 5 лет. И Республика Беларусь, там номер один», – отметил Александр Свинин.

По его словам, за последние два года товарооборот между республиками фактически удвоился и по итогам 2019 года составил 44 млн долларов. При этом, если во внешней торговле с Россией у Беларуси идет большое отрицательное сальдо, на что не раз обращал внимание Александр Лукашенко, то в деловых взаимоотношениях с Удмуртией, напротив – основная масса товарооборота приходится на экспорт белорусских товаров.

Следует отметить, что население Удмуртии составляет чуть более 1,5 млн человек. В республике всего 6 городов, включая столицу Ижевск, где проживает немногим более 600 тыс. человек. Представленный на форуме промышленный потенциал Удмуртии тоже более чем скромен, и в своей основе держится на двенадцати предприятиях военно-промышленного комплекса, в том числе на концерне «Калашников». Помимо этого, Удмуртия известна нам разве что «Бурановскими бабушками», которые на конкурсе «Евровидение 2012» заняли второе место.

В настоящее время Удмуртия пытается поставить предприятия ВПК на службу гражданского общества, то есть переориентировать на выпуск гражданской продукции. В этой связи республика очень заинтересована в поиске новых деловых партнеров. И не случайно тут Беларусь тот самый номер один.

Для Беларуси Удмуртия тоже важна, в том числе и как рынок сбыта. Президент Беларуси не раз отмечал, что продавать нужно туда, где покупают, не глядя на объемы.

По словам Александра Свинина, сегодня Удмуртия покупает в год около 140 белорусских тракторов. Для-500 тысячного сельского населения это очень мало. Поэтому перспективы для роста товарооборота есть.

«Мы готовы предприятиям из Беларуси открывать новые ниши в нашей Республике. Но мы считаем, что экономическое партнерство должно быть взаимовыгодным. Поэтому у нас сегодня запланированы переговоры со 110 компаниями из Беларуси. Я не хочу подводить итоги, пока не подписаны контракты, но уверен, что такое количество переговоров обязательно перейдет в качество», — отметил Александр Свинин.

Первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики назвал даже позиции, по которым Беларусь уже сегодня может увеличивать поставки в Удмуртию. В первую очередь это продукты питания, белорусские трактора, автомобили и автобусы. Более того, Александр Свинин заявил, что Удмуртия за счет бюджетных средств готова субсидировать закупки белорусских тракторов.

В свою очередь Удмуртия ждет выгодных договоров и с белорусскими предприятиями, которым собирается поставлять свою продукцию. Например, в настоящее время идут активные переговоры с ОАО «Могилёвлифтмаш», куда АО «Сарапульский электрогенераторный завод» надеется поставлять электрооборудование для лифтов. Очень заинтересовало Удмуртию и проводимая Беларусью политика по отказу от пластиковой одноразовой посуды, которую планируется заменить бумажной.

Удмуртия ждет также, что из Беларуси к ней пойдет и стабильный поток туристов. Республику называют родниковым краем России, но помимо красивой природы, истока реки Кама и национальных блюд, туристам готовы предложить музей Калашникова и даже тех самых Бурановских бабушек.

Во внешней торговле Беларуси и России доля Удмуртии составляет всего 0,12%. Это такой мизер, что, казалось бы, на него можно и вовсе не обращать внимания. Но Беларусь не гнушается и более мелкими партнерами, как говорится, с миру по нитке.

Кроме того, президент Беларуси уже около пяти лет проводит активную политику по выстраиванию прямых экономических взаимоотношений с регионами России, которые позволяют нивелировать политическое давление Москвы в сложные времена. И в этой ситуации не столь важен конкретный объем в конкретном регионе, сколько в целом переплетение братских связей. Именно они и должны спасти интеграцию двух стран, когда наступит тот самый момент…