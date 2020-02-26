В Украине 26 февраля будет отмечаться День сопротивления оккупации Автономной республики Крым и города Севастополя. О намерении подписать соответствующий указ заявил президент Украины Владимир Зеленский в среду, 26 февраля, на открытии форума Age of Crimea 2020 в Киеве, сообщает DW.

Шесть лет назад в этот день в Симферополе состоялось самое большое собрание в поддержку целостности и единства Украины, пояснил президент.

По словам Зеленского, возвращение Крыма в состав Украины — это не только его цель как главы государства, но и позиция гражданина. Мировое сообщество поддерживает Украину в борьбе за возвращение Крыма, и «мы знаем, что этот день обязательно наступит», отметил Зеленский.

Политические преследования в Крыму

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда на форуме сообщила, что в Крыму по политическим и религиозным мотивам преследуется не менее 90 человек, и их число растет. Кроме того, в 2019 году зафиксировано 86 обысков, 157 задержаний и 194 допроса по политическим и религиозным мотивам. Правозащитникам известны также 335 случаев ареста, 33 приговора в отношении политзаключенных, более 250 случаев продления сроков содержания под стражей и более 570 случаев нарушения прав на справедливый суд.

Глава МИД Украины — за ужесточение санкций против РФ

Между тем глава МИД Украины Вадим Пристайко на брифинге в Киеве выступил за ужесточение санкций против России, введенных за аннексию Крыма и в связи с конфликтом в Донбассе. Пристайко назвал штрафные меры в случае с РФ «единственным способом урегулировать вооруженный конфликт мирными политико-дипломатическими методами».

«Международное политическое и экономическое давление на агрессора должно стать еще более действенным, последовательным, интенсивным и неотвратимым, — уверен министр. — Действенные санкции, безусловно, стоят дорого. Однако война и дискредитация основных положений и принципов международного права дороже».

В Госдуме РФ решение Зеленского назвали «пиар-ходом»

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий назвал учреждение Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя «акцией популизма на фоне недавнего падения рейтинга партии «Слуга народа». «Такой своеобразный яркий пиар-ход, рассчитанный, вероятнее всего, также на получение похвалы и одобрения со стороны западных кураторов Киева», — приводит слова Слуцкого агентство «Интерфакс».