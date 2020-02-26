Суд Столинского района вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере и подстрекательстве к даче взятки. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован, сообщили в Брестском областном суде.

По информации суда, бывший сотрудник милиции пообещал помочь знакомому прекратить уголовное преследование его сына. Взяв 5 тыс. долларов для передачи должностным лицам, он их никуда не передал. При этом бывший милиционер уговаривал знакомого передать еще 10 тыс. долларов.

Суд признал его виновным в мошенничестве в крупном размере, а также подстрекательстве к даче взятки в крупном размере. В итоге мужчину осудили на 3,5 года в исправительной колонии усиленного режима и лишили звания «подполковник милиции». В доход государства с него будет взыскано 5,2 тыс. рублей.