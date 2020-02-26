Часть красной ветки метро от «Фрунзенской» до «Каменной Горки» муниципальные власти хотят закрыть на два дня в марте. Эта вынужденная мера необходима для стыковки с третьей линией.

В организации «Столичный транспорт и связь» порталу 1prof.by рассказали, как компенсируют для пассажиров закрытие этих станций минской подземки.

Так, в настоящее время «Минскметрострой» предварительными днями закрытия для пассажиров части станций Автозаводской ветки метро называет выходные 21 и 22 марта.

Однако замначальника отдела организации пассажирских перевозок ГУ «Столичный транспорт и связь» Алексей Косинский сообщает, что эти даты еще не прошли согласование с Мингорисполкомом, поэтому и официального решения нет.

Сейчас транспортники белорусской столицы только планируют работу компенсирующих наземных маршрутов, поэтому и с расписанием, а также номерами маршрутов, они не определялись. Точно ясно одно: дублирующий транспорт будет работать строго по режиму метро, то есть с 5.30 до 1.00. При этом интервал, с которым будут двигаться временные маршруты, не будет превышать 2–3 минуты.

Алексей Косинский также отметил, что кроме тех автобусов и троллейбусов, на которые ляжет непосредственное функционирование закрытой подземки, в ГУ «Столичный транспорт и связь» думают о том, чтобы оттянуть пассажиропоток к действующим станциям метро. К примеру, можно будет усилить 25-й троллейбусный маршрут, следующий к станции метро «Петровщина». Рассмотрят транспортники и другие варианты.

Также представитель ГУ «Столичный транспорт и связь» отмечает, что выходные дни выбраны для закрытия метро неспроста: лишь в это время наземный транспорт может справиться с компенсацией закрытых станций минской подземки. В будние дни сделать это физически невозможно: за один час метро перевозит до 30 тыс. человек, тогда как в выходные это количество снижается до 6 тыс. человек. Такое количество пассажиров наземному транспорту перевезти будет вполне по силам.