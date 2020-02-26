Подозреваемого задержали по горячим следам, сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

В воскресенье, 23 февраля, сотрудники уголовного розыска Минщины задержали 40-летнего жителя Фаниполя по подозрению в совершении хищения крупной суммы валюты из автомобиля.

Накануне в Столбцовский РОВД обратился 40-летний местный житель. Он сообщил, что в ночь с 21 на 22 февраля неизвестные украли из его автомобиля BMW около $50 тысяч, лежавшие в пакете на заднем сиденье.

Сыщики выяснили, что владелец автомобиля приехал домой из Минска и припарковал авто во дворе. В салоне остались лежать около $70 тысяч: большая часть в пакете и около $20 тысяч в сумке.

— Иномарка оборудована системой бесключевого доступа, что предполагает автоматическое открытие и закрытие центрального замка при сближении или отдалении самого ключа. Видимо, устройство не сработало, и машина осталась незапертой, — рассказали в Главном управлении уголовного розыска МВД Беларуси.

Этим воспользовался подозреваемый: дернул за ручку, дверь иномарки открылась. Найденный пакет с валютой он забрал и на радостях больше ничего не искал, поэтому сумка с меньшей суммой валюты осталось нетронутой.

На след предполагаемого злоумышленника оперативникам удалось выйти в течение суток. Его задержали утром по месту жительства. В личном автомобиле были обнаружены украденные деньги, а также пистолет, балаклава и металлическая палка.

Известно, что он ранее не судим, является индивидуальным предпринимателем в сфере розничной торговли автозапчастями.

Действиям задержанного следователями дана правовая оценка, по факту хищения в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.